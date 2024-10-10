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Sakarya'da Üniversite Öğrencilerine Tanıtım Günleri Düzenlendi

Sakarya'da Üniversite Öğrencilerine Tanıtım Günleri Düzenlendi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilere, Sakarya'nın doğal ve kültürel değerlerini tanıttığı Tanıtım Günleri etkinliği düzenledi. Öğrenciler, şehrin güzellikleri ve gençlik projeleri hakkında bilgilendirildi.

Üniversite eğitimi için Sakarya'ya gelen öğrencilere, şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek öğretimde yeni dönemin başlamasıyla Esentepe Kampüs Yerleşkesi'nde başlayan Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin şehri tanıdığı, yapılan gençlik projeleriyle ilgili bilgi aldığı etkinlikte, Büyükşehirin standı büyük ilgi gördü.

Büyükşehir görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim için gelen gençlere, Sakarya'nın güzelliklerini, kültürel değerlerini, doğal mekanlarını ve sosyal donatı alanlarını tanıttı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde yürütülen gençlik projeleri hakkında bilgilendirilen gençler, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler ve sosyal işletmeler hakkında bilgi aldı.

Yeşilin ve mavinin bütün tonlarına ev sahipliği yapan Sakarya'ya hayranlık duyan öğrenciler, ulaşımda kendilerine uygulanan yüzde 54 indirim müjdesinden memnun kaldı.

Stantta yöresel ürünlerin tadına bakan, tarihi mekanları inceleyen gençler, sunulan QR kodu cihazlarına okutarak şehrin tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı sunumu izledi.

Öğrencilerden Yunus Erçin Kol, Sakarya'nın jeopolitik konumu ve belediyenin öğrencilere sunduğu imkanlarla tam bir öğrenci şehri olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın güzelliklerine hayranlık duyduğunu aktaran Serpil Yılmaz da "Ulaşım çok kolay, doğası çok güzel, tam bir tabiat şehri. Sakarya Üniversitesi gibi böyle bir kampüs Türkiye'de hiçbir yerde yok, çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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