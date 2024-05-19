Sakarya'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Zülküf Koçan hayatını kaybetti. Kazada traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Beyler Mahallesi'ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan'ın (44) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.
Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.