Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 80 yaşındaki sürücü Mehmet Ali Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi'nde Mehmet Ali Yıldırım'ın (80) evinin önüne park etmeye çalıştığı traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Yıldırım ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım