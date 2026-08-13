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Akyazı'da Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda 29 Mayıs'ta Deniz Atasoy (41) yönetimindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. (24) idaresindeki 54 H 2250 plakalı tırla çarpışmasının ardından ışıklarda duran ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 J 2148 plakalı halk otobüsüne çarparak durabilmişti.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8) ve Y.A. (2) ile halk otobüsündeki yolcu E.K. (53) yaralanmıştı.

Ağır yaralı Atasoy, 2,5 aydır tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA
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