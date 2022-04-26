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Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, kamyonun özel halk otobüsüne çarpması sonucu yaralanan 11 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, kamyonun özel halk otobüsüne çarpması sonucu yaralanan 11 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karasu-Adapazarı yolunda durakta yolcu indiren özel halk otobüsüne kamyonun çarpması sonucu yaralanan yolcu Bekir Çelik (69), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi, Ferizli ilçesi Göçmenevleri Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından merkez mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün taburcu edildiği, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, dün Karasu-Adapazarı yolunda durakta yolcu indiren İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarpmış, yol kenarındaki tarlaya sürüklenen otobüsün sürücüsü ile 10 yolcu yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bekir Çelik, Sakarya, Güncel, Haberler

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