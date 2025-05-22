Sakarya'da KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntülendi

SAKARYA'da nisan ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, nisan ayında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan bazı kazaların görüntülerini yayınladı. Sakarya'da kavşaklarda kurallara uyulmaması sebebiyle yaşanan 9 kaza anı, yayınlanan görüntülerde yer aldı. Sırasıyla Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağı, Erenler Şehit İlhan Aras Caddesi ve Türbe Caddesi kesişimi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı (Yenikent yolu) Karaman Mahallesi kavşağı, Adapazarı Çevreyolu Caddesi Zirai Aletler Sanayi Kavşağı, Serdivan Kirişhane Caddesi, Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi AVM kavşağı, Arifiye Atatürk Caddesi Terminal kavşağı, Adapazarı Bahçıvan (eski Reji) sokağı ve Serdivan Medeniyet Caddesinde meydana gelen kazaların görseli paylaşıldı.