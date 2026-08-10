Akyazı'da Tehdit İçerikli Paylaşımlara Tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sosyal medyada halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D'nin (42) sosyal medya hesabından halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, 13 sentetik ecza hap, 11 litre el yapımı kaçak alkol, bir miktar etil alkol ve esrar öğütücü ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA