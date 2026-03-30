SMA hastası çocuk için toplanan bağış kumbarası çalındı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bozuk paraları bütünletme bahanesiyle çalışanların dikkatini dağıtan şüpheli, SMA hastası çocuk için toplanan bağış kumbarasını çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çiğ köfte satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen kişi, yanında getirdiği bozuk paraları bütünletmek istediğini söyledi. Çalışan paraları saydığı sırada bu kişi, SMA hastası çocuk için toplanan bağış paralarının bulunduğu kumbarayı çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kumbarayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

