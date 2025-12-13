Sakarya'da 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasında kaçan kurye aranıyor

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde komşu 2 esnaf arasında çıkan, çalışanlarının da dahil olduğu silahlı kavgada Zafer Kalyoncu yaşamını yitirdi, E.Ö. yaralandı. Kaçan kurye, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşı karşıya komşu olan tekel bayisi ile oyun salonu işletmecileri arasında kavga çıktı. Bayide kurye olarak çalışan kişi, kavga sırasında tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Zafer Kalyoncu ile E.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zafer Kalyoncu hayatını kaybetti, bacağından yaralanan E.Ö.'nün ise tedavisi sürüyor. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.