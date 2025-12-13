Haberler

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasında kaçan kurye aranıyor

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasında kaçan kurye aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serdivan ilçesinde komşu esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada Zafer Kalyoncu yaşamını yitirdi, E.Ö. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli aranmaya devam ediyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde komşu 2 esnaf arasında çıkan, çalışanlarının da dahil olduğu silahlı kavgada Zafer Kalyoncu yaşamını yitirdi, E.Ö. yaralandı. Kaçan kurye, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşı karşıya komşu olan tekel bayisi ile oyun salonu işletmecileri arasında kavga çıktı. Bayide kurye olarak çalışan kişi, kavga sırasında tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Zafer Kalyoncu ile E.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zafer Kalyoncu hayatını kaybetti, bacağından yaralanan E.Ö.'nün ise tedavisi sürüyor. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
title