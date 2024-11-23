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Sakarya'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Sakarya'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, çatılardan parçaların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası bölgedeki ekipler olumsuz durumlarla başa çıkmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da şiddetli fırtına

SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte şehirde hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde çatılardan parçalar uçtu, ağaçlar devrildi. Birbirine sürten bazı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ile bir çatıdan uçan parça ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - Güncel
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