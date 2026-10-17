Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya'da selde mahsur kalanları jandarma kurtardı, bir bebek halatla tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da selde mahsur kalanları jandarma kurtardı, bir bebek halatla tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da önceki gün başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde sele neden oldu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye ederken bir bebeği derenin üzerine kurulan halatla, yaşlıları da sırtlarında araçlara taşıdı.

SAKARYA'da jandarma ekiplerinin, selde mahsur kalan vatandaşları kurtardığı anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin bir bebeği derenin üzerine kurulan halatla tahliye ettiği görüldü.

Sakarya'da, önceki gün başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde sele neden oldu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu koşullara rağmen bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Jandarma ekipleri derenin üzerine kurulan halatla bir bebeği tahliye ederken yaşlı vatandaşları da sırtlarında araçlara taşıyarak güvenli bölgelere ulaştırdı.

Jandarma ekipleri, sel sularından etkilenen ve mahsur kalan hayvanları da kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Maçta tempo inanılmaz! Golün eli kulağında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Görenler şaşkına döndü! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı

Görenler önce korktu, sonra hayrete düştü! Sırtına dikkat
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı! Mesajı çok net

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur

Maça dakikalar kala bomba patladı: TFF sorumludur