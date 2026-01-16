Haberler

Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklama

Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı ilçesinde Y.B. ve G.G. isimli şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 3,5 milyon TL dolandırdı. Yapılan operasyonla yakalanan dolandırıcılar, adli süreç sonrası tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 3,5 milyon TL dolandıran Y.B. (38) ve G.G. (23) tutuklandı.

Sakarya'da 2 kişi, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, 3,5 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Y.B. ve G.G. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayından elde edildiği belirtilen bir miktar para ile dijital materyaller ve cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak