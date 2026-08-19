Akyazı'da TIR Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Cavit Yiğit hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ters dönen TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Cavit Yiğit hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cavit Yiğit yönetimindeki 54 ADP 877 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen TIR'da sürücü Yiğit, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cavit Yiğit'in cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.