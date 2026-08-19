Haberler

Akyazı'da TIR Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Akyazı'da TIR Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Cavit Yiğit hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ters dönen TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Cavit Yiğit hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cavit Yiğit yönetimindeki 54 ADP 877 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen TIR'da sürücü Yiğit, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cavit Yiğit'in cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

Ve beklenen oldu! Güle güle Çağlar
Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

Köy yolunda peşlerine düşüp engelli aileye kurşun yağdırdılar
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti