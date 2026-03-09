Haberler

Sakarya'da İnsansız Hava Aracı Fünye ile İmha Edildi

Sakarya'da İnsansız Hava Aracı Fünye ile İmha Edildi
Karasu ilçesinde bulunan parçalanmış insansız hava aracı, SAS komandoları ve bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Ekipler, imha işleminin ardından geriye kalan parçaları topladı.

KOMANDOLAR TARAFINDAN FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracının imha edilmesi için bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracı, SAS ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İnsansız hava aracının geriye kalan parçaları da ekipler tarafından toplandı.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
