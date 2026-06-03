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Sakarya'da sağanakta dere taştı; evleri ve tarım arazilerini su bastı

Sakarya'da sağanakta dere taştı; evleri ve tarım arazilerini su bastı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Aksu Deresi taştı. Taraklı-Geyve eski kara yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde etkili olan sağanakta Aksu Deresi taşarken, Taraklı-Geyve eski kara yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda ev ve ahır ile tarım arazilerini su bastı.

Taraklı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak taşkına neden oldu. Karagöl Yaylası, Tuzla ve Hark mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Termal mevkisinden geçen Aksu Deresi taştı. Dere yatağından taşan sular çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Çok sayıda ev ve ahır ile tarım arazileri ve bir düğün salonunu su bastı. İhbar üzerine bölgeye Taraklı Belediyesi'nin iş makineleri ile SASKİ, SEDAŞ, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekipleri, su baskınından etkilenen düğün salonu ve bazı evlerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uyguladı. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 saat sonra suların çekilmeye başlamasının ardından SASKİ'ye ait vidanjörler ve bölge halkının getirdiği su motorlarıyla su tahliye çalışmaları yapıldı. Ekipler, su altında kalan alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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