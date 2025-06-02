Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon sonucunda sahte sürücü belgeleri ve diğer dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.Y. (29), E.B. (46), E.K. (24), B.Ö.D. (24) ve T.U. (40) gözaltına alındı.

Operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve T.U. tutuklandı, B.Ö.D'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler S.Y. ve E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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