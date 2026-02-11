Haberler

Otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki otomobilinde tabancayla vurulan Zafer Şeyban (47) hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli S.Ö. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Karasu'ya bağlı Yeni Mahalle 7'nci Cadde'de meydana geldi. Park halinde bulunan 54 YU 777 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zafer Şeyban'ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesi sonrası şüphelinin S.Ö. olduğu tespit edildi. Otomobille kaçtığı belirlenen S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, öldürülen Zafer Şeyban'ın 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' başta olmak üzere 5, şüpheli S.Ö.'nün ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
