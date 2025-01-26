Sakarya'da Panelvan Ağaçla Çarpıştı: İki Yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolünü kaybeden bir panelvan, şarampole girdikten sonra ağaca çarptı. Kaza sonucunda sürücü ve yolcu yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ağaca çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden M.N. idaresindeki 43 AAG 793 plakalı panelvan, Topağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Yaklaşık 100 metre ilerleyen panelvan ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı, yolcu H.İ. ambulansta tedavi edildi.