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Hatay'da mandalina bolluğu fiyatı düşürdü! Bahçede kilosu 2,5 liraya geriledi, ürün dalda kaldı

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Hatay'da mandalina bolluğu fiyatı düşürdü! Bahçede kilosu 2,5 liraya geriledi, ürün dalda kaldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından narenciyede rekolte beklenenin üzerinde oldu. Bolluk nedeniyle mandalinanın kilogram fiyatı bahçede 2,5 TL'ye kadar gerilerken, halde 8 TL'den satışa sunuldu. Narenciye tüccarı Maşallah Özdil, ürünün işçilik maliyetini karşılamakta zorlandıklarını, mandalinaların dalda kaldığını ve çevre illerde de fazla rağbet görmediğini söyledi.

Hatay'da bereketli geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından verimin yüksek olduğu mandalinanın kilogram fiyatı bahçede 2 buçuk TL'ye kadar gerilerken, hal fiyatı 8 TL oldu.

REKOLTE BEKLENENİN ÜZERİNDE OLDU

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciyede bereket yaşanıyor. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışla birlikte narenciyede rekolte beklenenin üzerinde oldu. Dörtyol'dan çevre il ve ilçeler başta olmak üzere bir çok noktaya gönderilen mandalinanın bahçe fiyatı 2 buçuk TL'ye geriledi. Kentte yer alan hallerde ise mandalina kilogram fiyatı 8 TL'den satışa sunuldu.

MANDALİNALAR DALDA KALDI

Mandalinada bereket yaşandığını anlatan narenciye tüccarı Maşallah Özdil, mahsulün işçilik maliyetini karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, "Mandalinalarımız dalda kaldı, kilogram fiyatı 2 buçuk TL. İç piyasada; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illere gönderiyoruz ve orada da çok fazla rağbet görmüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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