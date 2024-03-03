Sakarya'da Özel Çocuklar Renkli Boyalarla Eserler Yarattı

Sakarya'da Dünya Ressamlar Günü kapsamında renkli boyaları damlatma tekniğiyle kumaşa işleyen özel çocuklar, rengarenk eserler ortaya çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli program, proje ve eğitimlerin gerçekleştirildiği Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) özellikle özel çocukların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi için büyük hassasiyetle çalışılıyor.

Kurslarda hem psikolojik olarak rahatlayan hem de kendini yeniden keşfeden engelli öğrenciler, rengarenk organizasyonlarla eğlenerek öğreniyor.

Dünya Ressamlar Günü'nde de unutulmaz bir gün geçiren özel çocuklar, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Jackson Pollock'un eserlerinden ilham alarak renkleri damlatma tekniğiyle kumaşın üzerine işledi.

Kendi hayal dünyalarındaki eseri kumaşa döken özel çocuklar, günün sonunda rengarenk manzaralar ortaya çıkardı. Aileler ve çocuklar, etkinlik için Büyükşehir'e teşekkür etti.