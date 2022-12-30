Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Güncel Haberler Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 KA 090 plakalı otomobil, Yukarı Dereköy Mahallesi ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçen H.A'ya (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.A. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Kocaeli Güncel Haberler

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