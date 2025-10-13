Haberler

Sakarya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.B. idaresindeki 34 ZR 0806 plakalı otomobil, ana yolda dönüş yapan A.T. idaresindeki 54 FT 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan 2 otomobilden biri yol kenarındaki otluk alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada 34 ZR 0806 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan O.Y., M.N.Y. ve F.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, otomobiller ise çekiciyle olay yerinden alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
