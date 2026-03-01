Haberler

Sakarya'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.

Batakköy istikametine giden Uğurcan Çavdaroğlu'nun (22) kullandığı 54 SK 574 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen M.B.V'nin (47) kullandığı 54 AEB 110 plakalı SUV tipi araç, Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uğurcan Çavdaroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çavdaroğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan M.B.V, ambulansla hastaneye sevk edildi.

