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Sakarya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile M.Y.G. (19) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarılılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sapanca-Adapazarı yolunda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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