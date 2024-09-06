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Sakarya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Elperek Mahallesi'nde seyir halindeki 54 RB 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir arsaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Y.E.E, (23) S.Y. (20) ve B.Y. (26) yaralandı.

Ambulanslarla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinden uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Pamukova Otomobil sakarya Güncel trafik

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