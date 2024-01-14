Sakarya'da otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada sıkışan sürücü ve eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Korucuk Mahallesi Saklı Göl civarında A.D. (62) idaresindeki 07 JL 390 plakalı otomobil, A.A. (31) idaresindeki 34 GYR 83 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü A.D. ile eşi E.D. (63), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralı çift, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.