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Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, çevre temizliği ve fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Çamdağı'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Haluk Koç, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, çevredeki atıkları topladı.

Daha sonra Kaymakam Koç ve Belediye Başkanı Yüzücü, öğrencilere defne fidanı hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaali Sakarya Sivil Toplum Çevre Güncel Haberler

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