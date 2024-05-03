Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Çamdağı'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Haluk Koç, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, çevredeki atıkları topladı.

Daha sonra Kaymakam Koç ve Belediye Başkanı Yüzücü, öğrencilere defne fidanı hediye etti.