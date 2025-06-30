Sakarya'da Orman Yangını Tarım Arazilerine Zarar Verdi

EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 4'üncü gününe giren orman yangınının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarla birlikte yeniden alevlenmesi üzerine bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bu süreçte, köylülerin tarlaları, mahsulleri ve tarım ekipmanları zarar gördü. Hacıyakup Mahallesi'nde oturan Mustafa Bulut (63), yangında tarlasındaki ürünlerin ve bazı tarım aletlerinin yandığını belirterek, yaklaşık 150 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi. Bulut, tahliye esnasında köyler boşaltılırken, traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hatice Yılmaz'ın (53) da köylüsü ve yakını olduğunu kaydetti. Bulut, "Ben 63 yaşına geldim, hayatımda hiç bu büyüklükte bir yangın görmedim. Bu bir afet, yangın değil. Acım gerçekten çok büyük; 8-10 dönüm buğdayım yandı, su motorlarım yandı, borularım yandı. ve asıl acısı ise traktör kazasında yakınımı kaybettim. Yangının 2'nci günü köyü boşaltmamız gerekiyordu ve o esnada traktörü kullanmayan kişi, traktör kullanmak zorunda kaldı. Araziden çıkmak için ölen kişi çocuğuna traktörü verdi ve olay bu şekilde gerçekleşti. Yangının ardından ikinci bir acıyı da böyle yaşamış olduk. Bugün cenazesini toprağa verdik." dedi.

YANGININ SEBEBİ BİÇERDÖVER DİYE SÖYLENİYOR

Mahalle sakini Bulut, "Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kesin olmamakla birlikte duyduğumuz kadarı ile biçerdöverin yangına sebep olduğu söyleniliyor. ve yangının çıkış sebebi tahminen böyle, biçerdöverden tarlaya sıçrayan bir kıvılcım veya şase yapmasıyla birlikte yangın çıkmış diye söyleniliyor, kulaktan duyma bilgi. Gözaltına alınan kişiler de bizim kendi mahallelerimizden tanıdığımız kişiler" diye konuştu.

Ekipler, bölgede hem soğutma hem de hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Ahmet ERDEM (TARAKLI), (Sakarya),