Sakarya'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve rip akıntıları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek. Cankurtaran ekipleri, sahillerde uyarılarda bulunuyor.

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
