Sakarya'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve rip akıntıları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek. Cankurtaran ekipleri, sahillerde uyarılarda bulunuyor.
Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel