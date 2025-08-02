Sakarya'da Mevlit ve Yağmur Duası Programı Düzenlendi

Sakarya'da Mevlit ve Yağmur Duası Programı Düzenlendi
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Sakarya Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Derneği işbirliğiyle mevlit ve yağmur duası programı gerçekleştirildi. Aşure ikramıyla devam eden etkinlikte engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Sakarya Müftülüğü ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde mevlit ve yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki dernek binasında bir araya gelen katılımcılar, afet ve kuraklıklar sebebiyle mevlit okundu, dua edildi.

Programa, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, Sakarya Müftülüğü İl Engelli Koordinatörlüğünden Arzu Geloğlu ve Turan Ayra, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, diğer ilgililer, engelli bireyler ve yakınları katıldı.

Programın ardından katılımcılara aşure ikramı yapıldı.

SAÜ tanıtım günleri düzenledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2025 YKS sınavı sürecine yönelik 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde tanıtım günleri düzenledi.

Tanıtım günlerinde aday öğrenciler, üniversite kampüsüne gelerek fakülte stantlarında bölümler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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