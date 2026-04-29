Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kut'ül Amera Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, törende yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, aynı zamanda insanlık ve merhamet anlayışının da güçlü örneği olduğunu söyledi.

Aylar süren kuşatmanın ardından İngiliz kuvvetlerinin çaresiz kaldığını ve ordunun başındaki Charles Townshend'in on binlerce askeriyle Osmanlı ordusuna teslim olmak zorunda kaldığını hatırlatan Yüzücü, bu süreçte 3 bin İngiliz askerinin esir alındığını ve bunun dönemin en büyük toplu esir teslimlerinden biri olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Zaferin asıl anlamını belirleyen unsurun savaş sonrası sergilenen insani yaklaşım olduğuna işaret eden Yüzücü, "Ecdadımız zafer kazandığında bile insanlığından ödün vermemiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Savaşı'ndan Kut'ül Amare'ye kadar esir alınan askerlere kötü muamele edilmemiştir." dedi.

Yüzücü, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhameti esas aldığını vurgulayarak, güçlüyken adaletli olmanın, kazandığında merhameti elden bırakmamak olduğunu ve Kut'ül Amare'nın insan kalabilmeyi öğrettiğini ifade etti.

Atatürk İlkokulu Türkçe öğretmeni Sebabattin Çaldaş, zaferin İngilizlere vurulan en büyük darbelerden biri olduğunu, bu zaferin İngiliz askeri tarihi açısından en büyük yenilgilerden biri kabul edildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şiir dinletileri, konuşmalar ve çeşitli gösteriler yapıldı, resim sergisi açıldı.