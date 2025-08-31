Sakarya'da Kültür ve Sanat Alanında Önemli Yenilikler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) ve Kuyudibi Tarihi Konak'ta yenileme ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yenilenecek olan AKM'de akustik, ses ve ışık sistemleri, modern iç tasarım ve 2 farklı tiyatro salonu yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, 100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından Tarihi Kuyudibi Konak'ta aslına uygun şekilde restorasyon çalışmaları sürdürüldüğü ve çevre düzenlemeleriyle şehrin kültür sanat hayatına giriş yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kültür ve sanatı geleceğe taşıyacak iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Alemdar, uzun yıllar kentin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan AKM'nin yenileme çalışmalarının sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarını modern akustik, ses ve ışık sistemleriyle donatıyor, iç tasarımı günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniliyoruz. Merkezimizde yer alacak iki tiyatro salonu sayesinde devlet tiyatrolarının en seçkin oyunlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ayrıca gençlerimizin ders çalışıp sosyalleşebileceği, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği geniş ve konforlu bir fuaye alanını da kültür merkezimize kazandırıyoruz."

Alemdar, 1924'te inşa edilen ve zamanla yıkılma noktasına gelen Tarihi Kuyudibi Konağı'nı yeniden şehre kazandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 225 metrekarelik üç katlı yapının özel işçilikle yeniden hayat bulduğunu kaydetti.

Sakarya Kültür Sanat Festivali sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival, Rafadan Tayfa'nın sevilen sinema filmi Göbeklitepe ile Türk sineması Milyarder'in beyazperdeye yansımasının ardından Aleyna Aydın ve Volkan İmançer konserleriyle sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, 18-29 Ağustos'ta düzenlenen festivalin renkli etkinliklere ve görüntülere sahne olduğu kaydedildi.