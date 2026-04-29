Sakarya'da "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" gerçekleştirildi.

Erenler ilçesinde MÜSİAD Sakarya Şubesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunca düzenlenen toplantıda İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da uygulanan kentsel dönüşüm teşvikleri ve finansman destekleri kapsamındaki güncel konular ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Sakarya gibi tarihin yüz akı olmuş bir memleketi seçerek büyük yüke ortak ettiklerini söyledi.

Projenin temel amacından bahseden Bolat, "3 milyona kadar hane halklarına destek veriyoruz. Yıllık toplamda 8,28, aylık 0,69 maksimum faiz oranı ile 180 ay vade ve ilk yıl ödemesiz finansman sunuyoruz." dedi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Sakarya'yı kapsama aldıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye belli büyüklükte olduğu için artık sürekli para alabilecek ülke olarak gözükmüyor. Dünya Bankası, dünyada zorlu işleri, özellikli projeleri başarabilecek memleket olarak görüldüğü için kentsel dönüşüm gibi zor alanda dünyada sayılı finansman alabilen ülkelerden biri olarak Türkiye'yi seçti. Biz de uygulamayı gerçekleştirerek hem iş insanımızı hem finansal yönetim modelimizi dünyanın geri kalan ülkelerine ihraç etmek üzere bu projeyi memleketimize getirdik."

"Kentsel dönüşüm, siyaset üstü sorumluluk ve tavizsiz kararlılıkla yürütülmesi gereken milli görevdir"

MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Cihan ise kentsel dönüşümün daha güvenli, planlı ve her türlü afete karşı daha dirençli şehirleri inşa etme davası olduğunu vurguladı.

Cihan, 1999 Marmara Depremi'nin acısını hissetmiş şehrin evlatları olduklarına işaret ederek, "O büyük acı bizlere bir gerçeği çok sert şekilde öğretti. Bu mesele ertelenemez, ihmal edilemez. Kentsel dönüşüm, siyaset üstü sorumluluk ve tavizsiz kararlılıkla yürütülmesi gereken milli görevdir." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün "maddi kazanç" veya "metrekare" meselesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Cihan, her şeyden önce "can güvenliği" meselesi olduğunu, riskli yapıda yaşamaya devam etmenin sadece binayı değil, eşlerin, çocukların ve sevdiklerin hayatını riske atmak olduğunu kaydetti.

Cihan, kentte atılan adımların umut verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tığcılar Mahallesi'nde başlayan ve kararlılıkla devam eden süreç, bu iradenin sahaya yansıdığının en somut kanıtıdır. İnanıyoruz ki bu dönüşüm dalgası, kısa sürede tüm ilçelerimize yayılacaktır. Bu sürecin başarısı, doğru finansman modelleri, güçlü kamu iradesi ve toplumsal uzlaşı üçgeninde saklıdır. Sakarya'nın finansman destekleri kapsamında öncellikli illerden biri olması bizim için büyük fırsattır. Bu avantajı el birliğiyle, en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız."

"Kentsel dönüşüm planlı ve daha yaşanabilir şehir kurma fırsatı sunmaktadır"

MÜSAİD Sakarya Şubesi İnşaat Sektörü Kurulu Başkanı Yahya Gedik de kentin üreten, büyüyen ve gelişen şehir olmanın yanı sıra deprem gerçeğini yaşayan şehir olduğunu hatırlattı.

Sakarya'nın gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu anlatan Gedik, "Kentsel dönüşüm, can güvenliği riski taşıyan yapıların yerine güvenli binalar inşa ederken, aynı zamanda bizlere planlı ve daha yaşanabilir şehir kurma fırsatı sunmaktadır. Bu noktada en kritik unsur, kamu ve özel sektörün güçlü işbirliğidir." ifadelerini kullandı.

Gedik, bünyelerinde finans gücüne, iş tecrübesine, uygulama kabiliyetine ve yüksek ahlaki değerlere sahip birçok firmayı barındıklarını belirterek, devletin ortaya koyduğu bu vizyon doğrultusunda "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"nde özel sektör olarak en güçlü destekçi, en yakın çözüm ortağı ve yol arkadaşı olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Programda sunum yapan Bolat, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.