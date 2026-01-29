Haberler

Sakarya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi göl kenarında bulundu

Sakarya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi göl kenarında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 27 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan Murat Arslan'ın cesedi, Taşkısığı Mahallesi'nde göl kenarında bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Sakarya'da iki gün önce kayıp ihbarı verilen kişinin cesedi göl kenarında bulundu.

Ferizli ilçesinde yaşayan ve 27 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Arslan'ın (30) yakınları, ilçe jandarma komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler ve ailesi tarafından aranan Arslan, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde göl kenarında, ağabeyi Adem Arslan tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar

Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp bakın ne yaptılar