Sakarya'da Kaybolan Beytullah Aydın'ın Cesedi Bulundu

Sakarya'da Kaybolan Beytullah Aydın'ın Cesedi Bulundu
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cesedi, Sakarya Nehri'nde dalgıç polisler tarafından bulundu. İntihar şüphesi ile olayın otopsi sonrasında netlik kazanması bekleniyor.

CESEDİ BULUNDU

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolduğu ileri sürülen Beytullah Aydın'ın (35) cansız bedeni bulundu. Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından bulunup, sudan çıkarılan Aydın'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi merkezine sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olay, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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