Sakarya'da kavgada bıçaklanan kişi öldü

- Şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Singapur Evleri mevkisinde F.Ş. ile Fatih K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Fatih K. göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
