Sakarya'da Katlı Otopark ve Tarihi Çark Yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık kampüsü bölgesinde inşa edilen 530 araç kapasiteli katlı otopark hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi katlı otoparkı ince işçilik çalışmalarının tamamlandığı aktarılarak, otoparkın son kontrollerden sonra hizmete alınacağı bildirildi.

Bölgedeki park sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedeflenen yatırımın 4 bin 561 metrekare alanda yapıldığı kaydedildi.

Tarihi çark restore edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı'ndaki tarihi çarkın yenilenmesi için 5 Eylül'de ihale yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, hem çarkın simgesel değerini korumak hem de ziyaretçiler için alanı güvenli bir hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştireceği aktarıldı.

Restorasyonun ardından tarihi çarkın yeniden hizmete sunulacağı belirtildi.

30 Ağustos'ta belediyenin toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

ADARAY, metrobüs ve belediye otobüsleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Zafer Bayramı'nda ADARAY, metrobüs ve belediye otobüsleri vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.