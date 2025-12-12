Haberler

Sakarya'da, KGYS kameralarına yansıyan 4 kazadan 3'ü kavşaklarda

Sakarya'da kasım ayında meydana gelen 4 trafik kazası, KGYS kameralarına yansıdı. Kazaların çoğu kavşaklarda gerçekleşti ve bazı sürücüler hafif yaralandı.

SAKARYA'da kasım ayında meydana gelen 4 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalardan 3'ünün kavşakta yaşandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kasım ayında kentte meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan 4 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Eski terminal kavşağı olarak bilinen Adnan Menderes Caddesi'nde, DSİ Kavşağı olarak bilinen Sedat Kirtetepe Caddesi'nde, Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde ve Küpçüler Kavşağı Sakarya Caddesi'nde meydana gelen kazalarda bazı sürücüler hafif yaralandı. Kazalarda araçlarda da hasar oluştu. Kazalardan 3'ünün kavşaklarda meydana geldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
