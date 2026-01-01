Haberler

Sakarya kent merkezi, yılın ilk gününde kara kavuştu

Sakarya kent merkezi, yılın ilk gününde kara kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın yüksek kesimlerinden kent merkezine kadar ulaşan kar yağışı, 2026'nın ilk gününde şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı ve yolların buzlanması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Son bir haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 2026 yılının ilk gününde kent merkezini de beyaza bürüdü.

Hendek, Kocaali, Akyazı, Taraklı ve Sapanca ilçelerinin yüksek rakımlarında yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan kar, yılbaşı gecesi kent merkezindeki yerleşim yerlerine hakim oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı yağış sonrası sabah aracıyla yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yolların da buzlanmasıyla araçlar yolda kaldı. Vatandaşların birbirleriyle yardımlaşmasıyla ilerlemeye çalışan araçlar, hafif yokuşlu kısımlarda yola devam edemedi. Belediyeye ait otobüs de kayarak bir otomobile çarptı.

Bir süre mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme araçlarının yol temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından seyrine devam etti.???????

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor