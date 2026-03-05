Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

D.H.U. (34) idaresindeki araç ile Serdivan ilçesinde H.E.K (27) ve S.Y.K'ya (30) ait iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480'i yeni nesil 5 bin 498 elektronik sigara, 57 paket sarma kağıdı, 44 cep telefonu aksesuarı, 18 elektronik sigara, 9 paket puro, 3 gümrük kaçağı tablet bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.