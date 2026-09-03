Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik Erenler ve Karapürçek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler F.D. ve S.Ş'nin ikametleri ve depolarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 508 cinsel içerikli ürün, 166 sigara sarma kağıdı ve 9 otomobil şanzımanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA