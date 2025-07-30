Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 bin 350 dolu makaron, 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. İş yeri sahibi H.K. gözaltına alındı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 12 bin 350 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.K. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel