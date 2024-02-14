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Sakarya'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda E.A. ve K.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İzinsiz kazı yaptığı belirlenen E.A. ile K.O. gözaltına alındı. Operasyonda karot makinesi ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Taraklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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