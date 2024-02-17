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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

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Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Grup adına yapılan açıklamada, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaşması çağrısı yapıldı.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneğinden Erol Demir, İsrail'in uzun yıllardır süregelen, son 4,5 aydır ise soykırım haline gelen zulüm ve katliamlarının tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

Demir, Filistin halkının müstesna bir cesaret ve kahramanlık örneği ortaya koyarak insanlık tarihinin en meşru ve en haklı direniş destanlarından birini yazmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bu zulme seyirci ve sessiz kalmayacaklarını, Gazzeli kardeşlerinin yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Gazze'deki abluka acilen ve derhal kaldırılmalıdır. Gazze'de yaşayan 2,5 milyona yakın mazlum insanın hayatlarının idamesi için gerekli su, gıda, ilaç, yakıt, tıbbi yardım malzemeleri, ambulans, sivil savunma ekipmanları, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için 'insani yardım koridoru' acilen açılmalıdır. Gazze'ye insani yardımların ulaşması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Demir, şöyle konuştu:

"Filistin davası"nın ümmetin ortak davası, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Müslümanların ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. Gazze'de kardeşlerimizin yaşadığı acılar bizim acımızdır, çileleri bizim çilemizdir, onların dertleri bizim derdimizdir. Onurlu bir yürüyüş ve buna benzer her etkinlik çok kıymetlidir. Hakkın ve haklının yanında olmak büyük bir erdemdir. Siyonistler ancak güçten anlar, İslam ümmeti bu gücünü göstermelidir. Ümit ediyoruz; bu zulüm en kısa sürede bitsin, suçlular da hak ettikleri cezaya çarptırılsın, yaptıkları yanlarına kar kalmasın."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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