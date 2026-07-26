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Pamukova'da kaza: 7 yaralı, bebeğin durumu ağır

Pamukova'da kaza: 7 yaralı, bebeğin durumu ağır
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- Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yol çalışması nedeniyle Bilecik ve Adapazarı yönünde tek şeritten ulaşım sağlanan D-650 kara yolunun Mekece Mahallesi İznik Kavşağı'nda M.Ç'nin kullandığı 34 NN 8309 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 16 DH 352 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aracıyla yoldan geçen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Muhammet Sarıgül ile hemşire eşi Deniz Derya Sarıgül de yaralılara müdahaleye yardım etti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yaralı bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Doktor Sarıgül, AA muhabirine, "İnsanlara yardım etmek boynumuzun borcu. Durdum ve sordum 'Doktor ihtiyacı var mı?' diye. O şekilde durarak yardımcı olduk, her insanın yapması gereken bir şey. Diğer ambulanslar gelene kadar elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık." diye konuştu.

Hemşire Sarıgül de kazayı görünce durduklarını belirterek, yardım etmeye çalıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA
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