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Akyazı'da motosiklet kazası: 1 ölü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ömercikler Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Lütfü G. (47), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta 19 Ağustos'ta K.T. (21) idaresindeki 54 AKE 738 plakalı motosiklet ile Mehmet Lütfü G'nin (47) kullandığı 16 BHE 578 plakalı motosiklet çarpışmış, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Lütfü G, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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