Sakarya'da İki Evde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Sarıdere ve Bayraktepe mahallelerinde iki evde çıkan yangınlar hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından yangınlar söndürüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sarıdere Mahallesi'nde M.B'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında, Bayraktepe Mahallesi 7012'nci Sokak'ta da K.K'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine adreslere itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince iki yangın da söndürüldü.
Evlerde, yangınlar nedeniyle hasar oluştu.