Haberler

Akyazı'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Akyazı'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, bir sürücü hayatını kaybederken diğer sürücü yaralandı. Kaza, Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaşamını yitiren sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğurcan Çavdaroğlu idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobil ile M.B.V. (47) idaresindeki 54 AEB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerden biri demir yığını haline dönüştü. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğurcan Çavdaroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı olan diğer sürücü M.B.V., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Çavdaroğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili ortalığı karıştıracak "mayın" iddiası