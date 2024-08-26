Sakarya'da içme suyu kalitesi için su alma yapıları yenilenecek

Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde içme suyu kalitesinin artırılması amacıyla deforme olan su alma yapıları yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), deforme olan su alma yapılarını yenilemek için kapsamlı çalışma başlattı.

İlk etapta Karapürçek ve Hendek'te içme suyu sağlayan mevcut su alma yapıları yenilenerek 11 yeni yapı inşa edilecek.

Su altyapısını modernize edecek yapılarla yoğun yağış sonrası ortaya çıkan bulanıklık sorunları kesin çözüme kavuşturulacak.

Açıklamada, "Abonelerimizin sağlıklı içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması ve suyun kalitesinin bozulmaması için bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İhale sürecinin ardından hızla saha çalışmalarına başlanacak projeyle Hendek ve Karapürçek'te yoğun yağışların ardından yaşanan bulanıklık sorunu kesin çözüme kavuşacak." ifadeleri kullanıldı.