Haberler

SMA Hastası Çocuk İçin Toplanan Bağış Kumbarası Çalındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı'nda bir şüpheli, çalışanların dikkatini dağıtarak SMA hastası çocuk için toplanan bağış kumbarasını çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bozuk paraları bütünletme bahanesiyle çalışanların dikkatini dağıtan şüpheli, SMA hastası çocuk için toplanan bağış kumbarasını çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çiğ köfte satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen kişi, yanında getirdiği bozuk paraları bütünletmek istediğini söyledi. Çalışan paraları saydığı sırada bu kişi, SMA hastası çocuk için toplanan bağış paralarının bulunduğu kumbarayı çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kumbarayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

